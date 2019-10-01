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В Башкирии объявлен конкурс для бизнеса на соискание премий правительства в области качества

07:01, 01.10.2019
В Башкирии объявлен конкурс для бизнеса на соискание премий правительства в области качества
Фото: ru.m.wikipedia.org/ Саитгалин Ильшат Салаватович

В Башкортостане начался прием заявок для участия в конкурсе на соискание премий правительства РБ в области качества. Конкурс является региональным этапом подготовки к участию организаций и индивидуальных предпринимателей республики в конкурсе на соискание аналогичных премий правительства РФ.

На участие могут претендовать зарегистрированные на территории Башкирии предприниматели, осуществляющие производство продукции и оказание услуг, независимо от организационно-правовой формы.

Документы принимаются до 1 ноября 2019 года.

Список необходимых документов опубликован на сайте правительства РБ.

Ранее Роскачество оценило водку из Башкирии выше продукции «Татспиртпрома».

БизнесОбщество Башкортостан
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