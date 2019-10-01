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В КФУ показывают «Красивый Китай»

05:40, 01.10.2019
В КФУ показывают «Красивый Китай»
Фото: media.kpfu.ru

В Казанском федеральном университете открылась фотовыставка, приуроченная к 70-летию КНР и 70-летию установления двусторонних дипломатических отношений с КНР. Экспозиция представлена в здании Института международных отношений вуза.

В фотографиях представлены разные регионы Китая, различные стили в архитектуре, пейзажи на фоне гор и рек.

«Выставка отражает современное развитие страны. Демонстрирует, как китайский народ делает Китай красивым, какой вклад внес китайский народ в глобальную экологическую безопасность», — сообщает пресс-служба КФУ.

Экспозиция будет доступна для посещения в течение двух недель.

Ранее стало известно, что с 27 октября из Казани откроются новые авиарейсы в китайский город Харбин.

ОбществоКультура Татарстан
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