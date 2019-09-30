С 2020 года пенсии повысятся у 30 млн россиян

С 1 января 2020 года более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии в связи с индексацией.

Таким образом, выплата увеличится на 6,6%, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.

Ранее Росстат подсчитал, в каких регионах России самые высокие и самые низкие пенсии. Лидерами стали северные регионы, а в аутсайдерах оказались северокавказские. Самая высокая пенсия по итогам января — июня 2019 года — на Чукотке, там жители могут рассчитывать в среднем на 24,3 тысячи рублей в месяц. Наименьшая пенсия на сегодня в Дагестане — 11,9 тысячи рублей в месяц.