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МЧС Татарстана предупредило жителей о сильном ветре ближайшие несколько дней

13:41, 30.09.2019
МЧС Татарстана предупредило жителей о сильном ветре ближайшие несколько дней
Фото: pixabay.com

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий с 18.00 30 сентября до 8.00 2 октября.

По информации Гидрометцентра РТ, в этот период местами по территории Татарстана и в Казани ожидается сильный южный ветер — ночью 1 октября, ветер местами порывами 15—20 м/с — днем 1 октября, с сохранением ночью — утром 2 октября порывами до 17—22 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером в большинстве районов РТ дождь. Максимальная температура днем от +8°С до 13°С.

Общество Татарстан
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