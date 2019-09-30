МЧС Татарстана предупредило жителей о сильном ветре ближайшие несколько дней

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий с 18.00 30 сентября до 8.00 2 октября.

По информации Гидрометцентра РТ, в этот период местами по территории Татарстана и в Казани ожидается сильный южный ветер — ночью 1 октября, ветер местами порывами 15—20 м/с — днем 1 октября, с сохранением ночью — утром 2 октября порывами до 17—22 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером в большинстве районов РТ дождь. Максимальная температура днем от +8°С до 13°С.