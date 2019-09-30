Сегодня в Татарстане потеплеет до +13 градусов, в большинстве районов ожидаются дожди

В понедельник, 30 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером в большинстве районов РТ дождь.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +8°С до 13°С. В Казани днем ожидается от +9°С до 11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до 11°С.