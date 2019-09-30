Олег Полях отказался признать иск банка «Открытие» о возмещении похищенных им 220 миллионов

Фото: Инна Серова

Сегодня в Вахитовский райсуд на процесс по делу о хищении 220 млн рублей в казанском офисе банка «Открытие» доставили находившегося в бегах и задержанного в июле этого года в Новороссийске экс-управляющего офиса Олега Поляха.



В судебном заседании Полях и его соучастница — кассир Наталья Степанова признали вину и выразили согласие с предъявленными им обвинениями и с рассмотрением дела в особом порядке, который предусматривает более мягкие санкции: до 2/3 максимального срока лишения свободы либо размера самого строгого наказания.

Однако Олег Полях в отличие от подельницы, не признал заявленный представителем банка гражданский иск о возмещении причиненного им банку ущерба — по формальным обстоятельствам.

Подробности судебного заседания — в сегодняшнем материале «Реального времени».