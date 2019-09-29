«Синтез» стартовал в чемпионате России с двух побед подряд

Казанский «Синтез» успешно стартовал в чемпионате России по водному поло. Казанцы дважды уверенно одолели в гостях питерскую «Балтику».

За два игровых дня «Синтез» дважды встретился с питерцами, обыграв их в обоих матчах с одинаковым счетом — 15:8. Самыми результативными игроками в сегодняшней встрече команд стали ватерполисты «Синтеза» Николай Лазарев и Алексей Рыжов-Аленичев, забросившие по три мяча.

Напомним, ранее казанский клуб вышел в основной этап Лиги чемпионов, обыграв главного фаворита отборочного раунда турнира итальянскую «Брешиа».