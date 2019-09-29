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«Синтез» стартовал в чемпионате России с двух побед подряд

21:33, 29.09.2019
«Синтез» стартовал в чемпионате России с двух побед подряд
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский «Синтез» успешно стартовал в чемпионате России по водному поло. Казанцы дважды уверенно одолели в гостях питерскую «Балтику».

За два игровых дня «Синтез» дважды встретился с питерцами, обыграв их в обоих матчах с одинаковым счетом — 15:8. Самыми результативными игроками в сегодняшней встрече команд стали ватерполисты «Синтеза» Николай Лазарев и Алексей Рыжов-Аленичев, забросившие по три мяча.

Напомним, ранее казанский клуб вышел в основной этап Лиги чемпионов, обыграв главного фаворита отборочного раунда турнира итальянскую «Брешиа».

СпортВодные виды спорта Татарстан
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