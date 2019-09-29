Личного телохранителя короля Саудовской Аравии убили в бытовом конфликте

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм был убит накануне вечером.

Убийство произошло в доме его друга. Как пишут местные СМИ, у генерала произошел конфликт с одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После конфликта Махмуд вышел из дома, вернулся с оружием в руках и открыл по присутствующим огонь.

В итоге телохранитель короля скончался от полученных ранений в больнице. В результате стрельбы в доме пострадали еще двое: хозяин дома и филиппинский рабочий. Кроме того, при попытке задержания стрелка ранения получили пятеро полицейских. Самого нападавшего застрелили при задержании, сдаться он отказался.

ТАСС отмечает, что генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал с несколькими поколениями саудовских монархов и известен как один из лучших телохранителей в мире.