Глава Минсельхоза Татарстана призвал завершить осеннюю обработку почвы до 20 октября

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров призвал аграриев из районов республики завершить осеннюю обработку почвы до 20 октября.

Он напомнил, что своевременная зяблевая обработка из года в год показывает свою эффективность, способствуя накоплению осенних осадков и весенних талых вод. Кроме того, это важный агротехнический прием в борьбе с сорной растительностью и болезнями.

За прошедшую неделю вспахано 180 тыс. га. Всего в республике проведена зяблевая обработка на площади 1,1 млн га из 1,9 млн. На 600 тыс. гектарах обработка производилась с углублением пахотного слоя, сообщает пресс-служба президента РТ.

Завершение работ по уборке зерновых и осеннему севу позволило увеличить суточную вспашку зяби. На обработке задействовано 1,7 тыс. агрегатов. Ежесуточно техника обрабатывает около 40 тыс. га площадей.