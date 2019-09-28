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В Татарстане ожидается до 8 градусов тепла

05:40, 28.09.2019
В Татарстане ожидается до 8 градусов тепла
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 28 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, местами возможен дождь и мокрый снег.

Ветер северо-западный, умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +3°С до +8°С, ночью до -1°С. В Казани она не поднимется выше 6—8 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +5°С до +7°С.

Напомним, в Татарстане на следующей неделе потеплеет до +19 градусов.

Общество Татарстан
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