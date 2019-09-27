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«Оренбург» повезет 78-летнего болельщика «красно-белых» в Москву на матч со «Спартаком»

18:55, 27.09.2019
«Оренбург» повезет 78-летнего болельщика «красно-белых» в Москву на матч со «Спартаком»
Фото: twitter.com/fcorenburg

«Оренбург» возьмет с собой на гостевой матч российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» пожилого болельщика московского клуба.

78-летний Валентин Леонов из села Кардаилово Илекского района получил известность после прошлогодней игры оренбуржцев против «красно-белых». Пожилой болельщик пришел на матч с плакатом с надписью «Спартак», я тебя люблю с 1959 года».

Московский клуб также поддержал идею «Оренбурга». «Спартак» организует для болельщика экскурсию по Москве и домашнему стадиону «Открытие Арена».

Матч между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 29 сентября, в 16.30 по мск.

СпортФутболОбщество
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