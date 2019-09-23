Минздрав РТ: в Татарстане отмечен рост сердечно-сосудистых заболеваний

В Татарстане отмечен рост сердечно-сосудистых заболеваний. Только за 2019 год в республике госпитализировали почти 9 тыс. пациентов с острым коронарным синдромом, об этом рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача городской больницы №7 Казани по медицинской части Зульфия Ким.

По ее словам, ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 17 млн человек. Как показали результаты диспансеризации, в риске развития сердечных болезней находятся больше 20% жителей России.

Основной причиной инфарктов и инсультов является курение, подчеркнула эксперт. «Факт курения увеличивает вероятность развития инфаркта или инсульта в два раза у мужчин и в три раза у женщин», — сказала она.

Также на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияют погодные условия. При резком снижении температуры медики обращают внимание на увеличение количества пациентов с гипертоническим кризом и ишемической болезнью сердца. По словам Ким, данные заболевания носят сезонный характер, а значит, для профилактики обострении следует заблаговременно посетить лечащего врача.

Кроме того, кардиолог Минздрава обратила внимание на то, что заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями растет среди детей. По данным медиков, из 1 тыс. новорожденных каждый седьмой рождается с пороком сердца. Чаще всего у детей диагностируется семейная гиперхолестеринемия. На сегодняшний день в республике данный диагноз поставлен 183 юным пациентам.



Для профилактики врачи советуют вести здоровый образ жизни, регулярно обследоваться и много двигаться. В Казани с 24 сентября на Казанской ярмарке в рамках выставки «Активное долголетие» все желающие смогут пройти кардиоскрининг и получить консультацию кардиолога, передает пресс-служба мэрии Казани.

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