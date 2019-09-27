Уфимский суд запретил Росгвардии стрелять на полигоне рядом с жилыми домами

Военная прокуратура уфимского гарнизона через суд добилась запрета использования сотрудниками Росгвардии оружия с дальностью полета 1,5 км на полигоне войсковой части №6795.

Представители надзорного ведомства вместе с экспертами МВД провели проверку и выяснили, что на полигоне, который раньше принадлежал внутренним войскам МВД, тренируются бойцы 29-го отдельного отряда спецназначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Оказалось, что в 1,5 км от границы стрельбища находятся жилые дома, или в 1,8 км от второго и третьего рубежей, где используются дальнобойные автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и гранатометы.

«В заборах, окружающих жилые дома, и на их крышах были обнаружены повреждения, нанесенные, согласно заключениям экспертов, пулями калибра 7,62 мм, выпущенными со стороны полигона», — уточняет «КоммерсантЪ».

Учитывая опасность для граждан, прокуратура решила запретить использование на данном стрельбище оружия, дальность выстрела которого превышает 1 500 м.

Кроме того, издание обращает внимание на то, что ранее местные жители пытались закрыть этот полигон, но тогда Ленинский суд отказал им в удовлетворении иска. После этого власти рассказали, что полигон будет перенесен на другое место, а на освободившемся объекте будут проводиться только тактические занятия.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 19-летний парень кинул в машину таксисту самодельную гранату за отказ водителя подвозить его.