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Происшествия

Два сотрудника Следкома погибли в ДТП с КамАЗом

21:47, 26.09.2019

Два сотрудника следственного управления Следкома России по Ивановской области погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом.

По поводу случившегося возбуждено уголовное дело, передает «РИА Новости».

По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и врезался в стоящий на правой обочине грузовик марки КамАЗ. В момент аварии в автомашине КамАЗ находился водитель, мужчина 1990 года рождения, он не получил травм.

Происшествия
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