Два сотрудника Следкома погибли в ДТП с КамАЗом

Два сотрудника следственного управления Следкома России по Ивановской области погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом.

По поводу случившегося возбуждено уголовное дело, передает «РИА Новости».

По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и врезался в стоящий на правой обочине грузовик марки КамАЗ. В момент аварии в автомашине КамАЗ находился водитель, мужчина 1990 года рождения, он не получил травм.

