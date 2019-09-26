Российские туристы назвали страны, которые их разочаровали

Большинство российских туристов (20%) оказались разочарованы отпуском в Индии и не хотели бы туда возвращаться. Так, одну из путешественниц поразили попрошайки и антисанитария в Гоа.



16% россиян недовольны отдыхом в Египте, так как там «ничего интересного и красивого» и продают китайские сувениры. Еще 15% больше никогда не поедут в Турцию из-за большого количества туристов, плохой еды и постоянного обмана со стороны продавцов.

Также в список стран, которые разочаровали российских туристов, вошли Тунис (13%), Кипр (12%), Абхазия (10%), Таиланд и Камбоджа (по 7%), сообщает Aviasales.

Ранее опрос показал, что больше всего россияне хотели бы побывать в Италии и Франции — по 9%. Далее по популярности идут США и Турция (по 7%), Германия (5%), Великобритания и Испания (по 4%).