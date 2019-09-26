В Норвегии затонул загоревшийся траулер из России

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В норвежском порту Тромсе произошел пожар на российском траулере «Бухта Наездник» (принадлежит ПАО «Мурманский траловый флот»), в результате которого судно почти полностью ушло под воду.

В момент пожара на борту находились 29 членов экипажа, 12 из которых обратились за помощью к врачам. Российские граждане во время пожара не пострадали. Причиной возгорания стали сварочные работы.

В компании «Мурманский траловый флот» отметили, что экипаж судна уже находится в гостинице, с ним все в порядке. Предполагается, что после юридических процедур моряков доставят в Мурманск, пишет «Интерфакс».