В Татарстан прибудет «третий человек» в Китае

На вчерашнем послании президента РТ к Госсовету присутствовали 760 человек, в том числе татарстанцы, которые внесли свой вклад в развитие республики: победители международного чемпионата профессий, семьи и династии, развивающие сельское хозяйство, люди, успешно реализовавшие себя в статусе самозанятых. Этим формат нынешнего послания отличался от предыдущих. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сегодня на брифинге подытожила важное событие предыдущего дня. По итогам послания в министерствах уже начали формировать задачи, сроки работы и назначать ответственных за поручения Рустама Минниханова.

Лилия Галимова объявила также, что сегодня в Казань прибывает китайская делегация. Завтра в казанском Кремле глава республики встретится с председателем комитета всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, который накануне обсудил сотрудничество России и Китая с президентом РФ.

Ли Чжаньшу входит в тройку лидеров во власти КНР. Руководители Татарстана и парламента Китая обсудят расширение сотрудничества в машиностроении, автомобилестроении, нефтехимии, вертолетостроении. Товарооборот между Татарстаном и Китаем в 2018 году составил $628 млн, а экспорт — $198 млн.