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Силовики провели обыски в мэрии Екатеринбурга

11:56, 26.09.2019
Силовики провели обыски в мэрии Екатеринбурга
Фото: yandex.ru/maps / скриншот

В мэрии Екатеринбурга прошли обыски по делу первого замглавы города Александра Ковальчика. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

«Зашли в отдельный кабинет, посмотрели и ушли», — рассказал глава города Александр Высокинский.

Официально Следственный комитет еще не сообщал подробностей уголовного дела, передает ТАСС.

По данным агентства, Ковальчику вменяется по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Подозрения связаны с действиями чиновника во время руководства городским «Водоканалом».

Происшествия
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