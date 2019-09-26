Силовики провели обыски в мэрии Екатеринбурга
В мэрии Екатеринбурга прошли обыски по делу первого замглавы города Александра Ковальчика. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.
«Зашли в отдельный кабинет, посмотрели и ушли», — рассказал глава города Александр Высокинский.
Официально Следственный комитет еще не сообщал подробностей уголовного дела, передает ТАСС.
По данным агентства, Ковальчику вменяется по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Подозрения связаны с действиями чиновника во время руководства городским «Водоканалом».Происшествия
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