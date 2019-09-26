Банк Казани подвел итоги летней акции по потребительским кредитам и определил главного победителя

С 15 июля по 31 августа в Банке Казани была проведена акция «Отдохни с Банком Казани!» для всех клиентов, которые оставят заявку на потребительский кредит.

Если у клиента уже были кредиты в других банках, условия акции предусматривали возможность рефинансировать их в Банке Казани по выгодной ставке и также участвовать в розыгрыше путевки.

Среди многочисленных участников 20 сентября был проведен розыгрыш главного приза — сертификата на приобретение туристических услуг номиналом 50 000 рублей! Для всех присутствующих был организован праздничный фуршет, а также раздача фирменных сувениров.

Победитель был выбран из общего количества участников случайным образом, им стал 57-летний казанец Салимгараев Камил Минзакирович.

Камиль Минзакирович является клиентом Банка Казани около 10 лет, потребительский кредит оформлял на покупку нового автомобиля. Благодаря счастливому стечению обстоятельств и оформленному кредиту на выгодных условиях, клиент Банка будет наслаждаться не только новым авто, но и долгожданным счастливым отпуском.

По условиям акции, победитель сам решает, какую именно страну он посетит, сколько по времени будет отдыхать и в какое время года, ведь Банк позаботился о том, чтобы клиент выбрал тот вариант, который подходит именно ему.

Стоит отметить, что Банк Казани не собирается останавливаться на достигнутом и передает эстафету новой акции по потребительским кредитам.

Банк Казани снижает ставку на 0,2% по программам потребительского кредитования (в том числе и по программе рефинансирования кредитов), для этого просто необходимо предъявить номер образовательной карты.

По программе «Доверительный» и «Рефинансирование кредитов» можно оформить кредит до 1 500 000 рублей без залога и поручителей на срок от 1 года до 7 лет по ставке от 9,7%** годовых. Так же скидка от процентной ставки распространяется на программы «Потребительский классический» и «Кредит на большие цели».

**Условия акции при предъявлении образовательной карты доступны по ссылке.

