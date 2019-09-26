Российские банки предложили приравнять майнинг криптовалют к находке денег

Фото: скриншот оперативной съемки МВД

Ассоциация банков России (АБР) предложила обложить налогом сделки с криптовалютой. При этом ее майнинг может быть приравнен к находке денег.

«Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой», — цитируют «Известия» доклад АБР «Концепции оборота децентрализованных криптовалют».

Предлагается закрепить в российском законодательстве термин «вновь созданное», который позволит считать криптовалюты произведенной гражданином ценностью и облагать налогом операции с ними как бартерные сделки.

По данным издания, обсуждение доклада запланировано на 8 октября.

Напомним, что власти Китая намерены с 2021 года запретить майнинг криптовалют.

