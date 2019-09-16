Новости общества

20:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С фасада дома в Москве исчез мурал казанского уличного художника Рустама Кубика

17:08, 16.09.2019
С фасада дома в Москве исчез мурал казанского уличного художника Рустама Кубика
Фото: twitter.com/msvetov

В Москве с фасада дома на Беговой улице исчез мурал «Неспешное путешествие» казанского уличного художника Рустама Кубика, об этом стало известно из соцсетей.

Та же участь постигла еще несколько работ в технике граффити.

Мурал «Неспешное путешествие» появился в 2013 году в рамках международного фестиваля уличного искусства «Лучший город земли».

В июле этого года правительство Москвы утвердило постановление, согласно которому на зданиях могут быть граффити, но только после согласования рисунка в ведомствах мэрии города. Работы могут быть посвящены науке, спорту, искусству, историческим событиям и выдающимся личностям.

Ранее сообщалось, что после случаев вандализма на набережной озера Кабан министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов предложил создать экспертный совет по вопросам стрит-арта. Функционировать такой совет может как структура при исполкоме города.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров