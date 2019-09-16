С фасада дома в Москве исчез мурал казанского уличного художника Рустама Кубика

В Москве с фасада дома на Беговой улице исчез мурал «Неспешное путешествие» казанского уличного художника Рустама Кубика, об этом стало известно из соцсетей.

Та же участь постигла еще несколько работ в технике граффити.

Недалёко от моего дома на фасаде здания было нарисовано красивое граффити. Сегодня собянинские вредители закрасил его серой краской. pic.twitter.com/T9IBAxvJBh — Mikhail Svetov (@msvetov) 12 сентября 2019 г.

Мурал «Неспешное путешествие» появился в 2013 году в рамках международного фестиваля уличного искусства «Лучший город земли».

В июле этого года правительство Москвы утвердило постановление, согласно которому на зданиях могут быть граффити, но только после согласования рисунка в ведомствах мэрии города. Работы могут быть посвящены науке, спорту, искусству, историческим событиям и выдающимся личностям.

Ранее сообщалось, что после случаев вандализма на набережной озера Кабан министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов предложил создать экспертный совет по вопросам стрит-арта. Функционировать такой совет может как структура при исполкоме города.

