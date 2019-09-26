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На Сибирском тракте в Казани обнаружены человеческие останки

00:38, 26.09.2019
На Сибирском тракте в Казани обнаружены человеческие останки
Фото: ru.wikipedia.org/ Gradmir

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков.

Они обнаружены на территории трамвайного депо по Сибирскому тракту города Казани 22—23 сентября 2019 года.

По предварительным данным, давность останков составляет несколько месяцев.

Со слов очевидцев, на территорию депо их принесли бродячие собаки, передает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Уголовное дело возбуждено следственными органами СК РФ по РТ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Останки направлены на экспертизу, которая позволит установить возможный криминальный характер смерти человека.

В настоящее время устанавливается местонахождение остальных частей тела.

Ранее в Башкирии осудили пенсионера, убившего и расчленившего дочь.

Происшествия Татарстан
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