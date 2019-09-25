Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей, его отправили в СИЗО

Фото: МВД

Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова и еще трех человек заподозрили в вымогательстве у предпринимателя 100 млн рублей взятки.

По версии следствия, подозреваемые договорились с бизнесменом, что он передаст им деньги двумя траншами за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Он понял, что его обманывают, и подал жалобу в Главное управление собственной безопасности ГУ МВД Москвы, пишет «Интефакс».

Первым о деле сообщил «Московский Комсомолец». По данным СМИ, Мельников и его сотрудники начали заниматься потерпевшим в январе 2019 года. Бизнесмена подозревали в мошенничестве с лета 2015 года. Чтобы доказать бизнесмену, что ему угрожает преследование, Мельников обманул еще одного высокопоставленного полицейского и уговорил подписать поручение о возобновлении расследования уголовного дела.



Мельников работает заместителем начальника управления общественного порядка МВД с 2007 года и курирует работу правительственной комиссии по профилактике правонарушений, оперативного штаба МВД по профилактике правонарушений, а также деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

UPD (18.33): Басманный суд Москвы арестовал Мельникова до 24 ноября.