Футболист «Мордовии» Ятченко: «В клубе пять месяцев не платят зарплату»

Защитник «Мордовии» Евгений Ятченко рассказал о финансовых трудностях саранской команды в нынешнем сезоне.

— У нас стоит задача в клубе, как я понял, сохранения прописки в ФНЛ. Тут ведь много зависит от тех финансовых проблем, которые сейчас есть у «Мордовии». Все футболисты переживают по этому поводу, поэтому и не могут полноценно сконцентрироваться на футболе, а из-за этого и страдают наши результаты.

— А насколько велики эти трудности?

— Нам уже пять месяцев денег не платят.

— Вы в Саранске проводите уже второй сезон, и вряд ли нынешние проблемы возникли только сейчас.

— Да, до этого было то же самое. В прошлом году, правда, никогда долги по зарплате не доходили до пяти месяцев. Было три, четыре, но дольше не задерживали. У нас была надежда, что в этом сезоне все исправится, но ничего такого, как вы уже поняли, не происходит.

— Что по этому поводу говорит руководство?

— Мы общались с нашим начальством в понедельник, 23 сентября, и нам было сказано, что в ближайшее время большая часть задолженностей будет погашена — мы должны получить по четыре зарплаты. Но пока все это остается лишь словами.

— Почти сразу все проблемы решат.

— Да, почти сразу, но сколько мы им можем верить? Все эти обещания идут аж с конца августа. Нас все кормят «завтраками», а пока никаких денег мы так и не получили.

— Но если отталкиваться от прошлого года, то все финансовые вопросы в итоге закрывались же, ведь так?

— Да. Тут нам и тренер говорит, что все будет хорошо, и, как я убедился по прошлому сезону, по итогам все долги перед нами были погашены. Тут только ведь лишь дело во времени. Но поймите, мы же тут живем, тратя свои собственные запасы. Надо платить за квартиру, тратить средства на семью и ребенка, кушать тоже надо. Финансы ведь у нас не безграничные и тоже потихонечку заканчиваются, — рассказал Ятченко.

Об игре «Мордовии» в нынешнем сезоне ФНЛ можно прочитать в обзорном материале «Реального времени».