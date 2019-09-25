Общественники предложили запретить продавать детям зажигалки и баллончики

Директор автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Денис Заварзин заявил о том, что продажу детям зажигалок и баллончиков следует запретить на законодательном уровне.

«Предлагаю на законодательном уровне ограничить приобретение, распространение, продажу газовых баллончиков и зажигалок [среди детей]. Действительно, зачем детям это нужно — либо прикурить, либо подышать», — цитирует «РИА Новости» слова Заварзина.

Он обратил внимание на то, что в прошлом году было зафиксировано 150 детских смертей от употребления газа.

Как отметил представитель главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Виктор Тюков, в России с 2016 по 2018 год из-за токсикомании, в частности вдыхания бытового газа, погибли более 360 детей, передает ТАСС. Он заявил о том, что из года в год количество погибших от этого растет.