Разработчики генплана Казани отказались от электрички в Салават купере

Фото: Инна Серова

В пользу трамвая отказались от электрички проектировщики генплана Казани, сообщил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров на пресс-конференции в исполкоме города, посвященной развитию транспортной сети столицы Татарстана.

По словам Кадырова, электричка не обеспечит полноценной доступности для жителей: требования техники безопасности не позволяют завести этот вид транспорта в жилые кварталы.

Ранее «Реальное время» писало, что дорога — дублер Горьковского шоссе не будет проходить через Салават купере.

