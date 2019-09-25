Новости бизнеса

11:28 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Разработчики генплана Казани отказались от электрички в Салават купере

10:57, 25.09.2019 3
Разработчики генплана Казани отказались от электрички в Салават купере
Фото: Инна Серова

В пользу трамвая отказались от электрички проектировщики генплана Казани, сообщил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров на пресс-конференции в исполкоме города, посвященной развитию транспортной сети столицы Татарстана.

По словам Кадырова, электричка не обеспечит полноценной доступности для жителей: требования техники безопасности не позволяют завести этот вид транспорта в жилые кварталы.

Ранее «Реальное время» писало, что дорога — дублер Горьковского шоссе не будет проходить через Салават купере.

БизнесТранспортУслуги Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    Радуга наших слез...
    Ответить
  • Анонимно 25 сен
    А когда, что то начнётся, все в планах, как-будто на Марсе что строят.... Сколько ждать то....
    Ответить
  • Анонимно 25 сен
    Сделайте нам дорогу!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров