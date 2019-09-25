В Татарстане ожидается до +8 градусов, ночью возможен гололед

В среду, 25 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, местами пройдет умеренный дождь, возможен мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Максимальная температура воздуха днем от +3°С до +8°С, ночью до -2°С. В Казани она не поднимется выше 6-8 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +3°С до +7°С.

