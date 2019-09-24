Новости общества

11:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Делегация Совета Европы после посещения психбольниц в Казани и Саратове отметила нехватку мест и персонала

13:55, 24.09.2019
Делегация Совета Европы после посещения психбольниц в Казани и Саратове отметила нехватку мест и персонала
Фото: pixabay.com

Делегация Совета Европы (СЕ) подвела итоги посещения в октябре 2018 года психиатрических больниц и психоневрологических интернатов в Казани, Волгограде и Саратове.

Представители СЕ отметили, что в больницах не хватает мест для больных, а также мало медицинского персонала. Они рекомендовали принять меры к устранению недостатков в системе найма специалистов и уделить большее внимание психосоциальной реабилитации пациентов.

Также СЕ посоветовал российским властям проводить периодическую проверку соблюдения прав пациентов и включить в практику проверенных лечебных учреждений различные терапевтические опции — групповую терапию, индивидуальную психотерапию, искусство, театр, музыку и спорт, пишет ТАСС.

Ранее Казанскую психиатрическую больницу оборудовали системами видеоконференцсвязи и подключили к системе ГАС «Правосудие».

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров