Делегация Совета Европы после посещения психбольниц в Казани и Саратове отметила нехватку мест и персонала

Делегация Совета Европы (СЕ) подвела итоги посещения в октябре 2018 года психиатрических больниц и психоневрологических интернатов в Казани, Волгограде и Саратове.

Представители СЕ отметили, что в больницах не хватает мест для больных, а также мало медицинского персонала. Они рекомендовали принять меры к устранению недостатков в системе найма специалистов и уделить большее внимание психосоциальной реабилитации пациентов.

Также СЕ посоветовал российским властям проводить периодическую проверку соблюдения прав пациентов и включить в практику проверенных лечебных учреждений различные терапевтические опции — групповую терапию, индивидуальную психотерапию, искусство, театр, музыку и спорт, пишет ТАСС.

Ранее Казанскую психиатрическую больницу оборудовали системами видеоконференцсвязи и подключили к системе ГАС «Правосудие».

