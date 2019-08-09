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Казанскую психбольницу оборудовали видеосвязью с Фемидой

10:29, 09.08.2019
Казанскую психбольницу оборудовали видеосвязью с Фемидой
Фото: "Реальное время"

Оборудовали системами видеоконференцсвязи и подключили к системе ГАС «Правосудие» на днях Казанскую психиатрическую больницу специализированного типа. Об этом сегодня сообщил начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов на полугодовом совещании судей республики, сообщает журналист «Реального времени».

Теперь любой суд республики может рассматривать материалы с участием пациентов спеучреждения дистанционно — к примеру, ранее для продления срока принудительного лечения обвиняемых по уголовным делам приходилось доставлять в суды.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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