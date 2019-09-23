В Казани на проведение выставки Пикассо и Шагала направят 18,6 млн рублей

ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль» объявило тендер на организацию и проведение выставки «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа» в Казани. На эти цели выделят 18,6 млн рублей из бюджета Татарстана и внебюджетных средств.

Информация об этом была размещена на сайте госзакупок 20 сентября. Итоги подведут 3 октября.

Выставка пройдет в центре «Эрмитаж-Казань» в рамках соглашения между Казанским Кремлем и Государственным Эрмитажем из Санкт-Петербурга от 6 августа. Подрядчик должен будет провести рекламную кампанию, разработать проект концепции выставочного проекта, монтаж и художественное оформление выставки, доставить экспонаты, застраховать их и т. д.

На выставку должны доставить 273 экспоната, включая картины Пабло Пикассо и Марка Шагала, а также скульптурные композиции Эрте и многое другое.

Ранее британец купил на барахолке оригинальное полотно Пикассо за $293.