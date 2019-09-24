Казанский Кремль поддержал решение Минфина по трассе Москва — Казань

Власти Татарстана положительно отреагировали на решение Минфина РФ одобрить выделение денег на строительство платной трассы Москва — Казань. Руководство республики считает важным начать строительство как можно раньше.

«Безусловно, мы приветствуем новость о решении Минфина по строительству, пусть пока и частично, трассы от Москвы до Казани. Самое главное — положено начало. Мы по-прежнему исходим из того, что перспектива развития транспортных потоков по этому направлению потребует серьезной модернизации существующего маршрута. И эту работу важно начать уже сейчас, потому что строительство дороги занимает несколько лет, а проблемы с движением растут ежедневно», — передает ТАСС слова официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой.

Ранее министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань.

Напомним, что Минтранс и Минэкономразвития предложили строить трассу по частям. До 2024 года предлагается построить участок от Москвы до Арзамаса. Это позволит частично перенаправить высвободившиеся ресурсы на реконструкцию существующей бесплатной трассы М-7 на участке Москва — Казань.

