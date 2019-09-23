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Улицы Вашингтона перекрыли тысячи сторонников борьбы с изменением климата

22:46, 23.09.2019
Улицы Вашингтона перекрыли тысячи сторонников борьбы с изменением климата
Фото: pixabay.com

В понедельник активисты, требующие от правительства США обратить внимание на изменение климата, перекрыли ряд улиц в Вашингтоне. Преимущественно перекрыты улицы неподалеку от Белого дома.

Участники акции причисляют себя к движению Shut Down D.C («Перекрой Вашингтон»). Акция проводилась параллельно с саммитом ООН по мерам в области изменения климата, проходящего в рамках Генеральной Ассамблеи в понедельник в Нью-Йорке.

В акции участвовали несколько тысяч человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ. Несколько активистов задержала полиция.

Напомним, в эти выходные более 4 млн человек из 163 стран мира приняли участие в климатической забастовке с требованием к правительствам принять срочные меры по спасению окружающей среды

Общество
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