Улицы Вашингтона перекрыли тысячи сторонников борьбы с изменением климата

В понедельник активисты, требующие от правительства США обратить внимание на изменение климата, перекрыли ряд улиц в Вашингтоне. Преимущественно перекрыты улицы неподалеку от Белого дома.

We've completely blocked the streets by the Capitol. This disruption is temporary—but the climate crisis is permanent. We're here because we need the leaders in that building to wake up and start acting like our house is on fire. Because it is. #ShutDownDC pic.twitter.com/sTdlW2oclE