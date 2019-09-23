Улицы Вашингтона перекрыли тысячи сторонников борьбы с изменением климата

В понедельник активисты, требующие от правительства США обратить внимание на изменение климата, перекрыли ряд улиц в Вашингтоне. Преимущественно перекрыты улицы неподалеку от Белого дома.

We've completely blocked the streets by the Capitol. This disruption is temporary—but the climate crisis is permanent. We're here because we need the leaders in that building to wake up and start acting like our house is on fire. Because it is. #ShutDownDC pic.twitter.com/sTdlW2oclE — 350 DC (@350_DC) September 23, 2019

Участники акции причисляют себя к движению Shut Down D.C («Перекрой Вашингтон»). Акция проводилась параллельно с саммитом ООН по мерам в области изменения климата, проходящего в рамках Генеральной Ассамблеи в понедельник в Нью-Йорке.

В акции участвовали несколько тысяч человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ. Несколько активистов задержала полиция.

Напомним, в эти выходные более 4 млн человек из 163 стран мира приняли участие в климатической забастовке с требованием к правительствам принять срочные меры по спасению окружающей среды

