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Кубок России по хоккею с мячом. «Динамо-Казань» сыграло вничью с «Волгой»

21:03, 23.09.2019
Кубок России по хоккею с мячом. «Динамо-Казань» сыграло вничью с «Волгой»
Фото: vk.com/vsa73

Казанское «Динамо» в рамках первого этапа Кубка России в Ульяновске сыграло вничью с хозяевами льда, «Волгой», — 5:5.

Дублем в составе казанцев отличился Евгений Корев, еще по одному мячу забили Максим Рязанов, Михаил Тюко и Денис Артюшин.

Отметим, что по ходу матча сразу двое игроков «Динамо», Артем Платонов и Максим Рязанов, были удалены до конца матча.

Следующий матч казанцы проведут завтра, 24 сентября, против «Водника» из Архангельска.

СпортХоккей с мячомОбщество Татарстан
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