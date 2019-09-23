Кубок России по хоккею с мячом. «Динамо-Казань» сыграло вничью с «Волгой»

Казанское «Динамо» в рамках первого этапа Кубка России в Ульяновске сыграло вничью с хозяевами льда, «Волгой», — 5:5.

Дублем в составе казанцев отличился Евгений Корев, еще по одному мячу забили Максим Рязанов, Михаил Тюко и Денис Артюшин.

Отметим, что по ходу матча сразу двое игроков «Динамо», Артем Платонов и Максим Рязанов, были удалены до конца матча.

Следующий матч казанцы проведут завтра, 24 сентября, против «Водника» из Архангельска.