В Татарстане суд оценил заказ на убийство предпринимателя в 8 лет колонии

Фото: МВД по РТ

Сегодня в Набережных Челнах огласили приговор по делу о несостоявшемся заказном убийстве предпринимателя. Виновным в организации преступления признан 32-летний Ленар Рахимов, он получил 8 лет колонии строгого режима.



Напомним, Рахимов попал в оперативную разработку полиции в феврале этого года. По версии обвинения, он предложил своему знакомому с судимостью 300 тысяч рублей за устранение знакомого предпринимателя и передал 36 тысяч рублей на покупку оружия. Знакомый обратился в полицию, и оперативники инсценировали убийство ради поимки заказчика. А потом задержали с поличным после передачи части денег в обмен на подтверждение, что заказ выполнен.

Расследованием дела занимались сотрудники Следкома по РТ.

В суде Рахимов полностью признал вину. Мотивом преступления оказалось желание завладеть чужим бизнесом.