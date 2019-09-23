Сегодня в Казани выступят Napalm Death — авторы самой короткой песни в мире

Сегодня в Казани состоится концерт британской грайндкор-группы Napalm Death. Он пройдет в Big Twin Bar.

Коллектив уже выступил в Кирове, Ижевске и Нижнем Новгороде. После столицы Татарстана из российских городов музыканты посетят Уфу, Санкт-Петербург и Москву.

Группа Napalm Death была создана в 1981 году в Великобритании. Считается одним из основоположников жанра «грайндкор», возникшего на стыке трэшкора и краст-панка, со значительным влиянием формирующегося жанра трэш-метала и дэт-метала.

Песня группы You Suffer была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая в мире песня — ее длительность составляет 1,316 секунды.