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В 83 казанских школах отменят уроки из-за отключения воды

15:26, 23.09.2019 1
В 83 казанских школах отменят уроки из-за отключения воды
Фото: pxhere.com

В 83 школах Казани отменят уроки из-за отключения воды, сообщили на деловом совещании в мэрии города.

Вместо уроков школьники примут участие в выполнении норм ГТО, спортивных играх и выездных культурно-массовых мероприятиях. А в рамках культурно-образовательного проекта «Культурный дневник» учащиеся совместно с педагогами организованно посетят кино, музеи, театры, библиотеки.

Также отключение воды коснется 159 детских садов и 16 учреждении дополнительного образования.

Напомним, в эту пятницу, 27 сентября, будет отключено водоснабжение в части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города. Это связано с внеплановым ремонтом одной из основных запорных арматур Волжского водозабора. Предварительно уточняется, что вода будет подана утром в воскресенье, 29 сентября.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Amore Amore 23 сен
    Говорят, что все это из-за недостаточного финансирования. Серьезно? У нас самые высокие платежи по коммунальным услугам в стране. За воду мы платим аж по 4 пунктам!
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