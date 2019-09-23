В 83 казанских школах отменят уроки из-за отключения воды

В 83 школах Казани отменят уроки из-за отключения воды, сообщили на деловом совещании в мэрии города.

Вместо уроков школьники примут участие в выполнении норм ГТО, спортивных играх и выездных культурно-массовых мероприятиях. А в рамках культурно-образовательного проекта «Культурный дневник» учащиеся совместно с педагогами организованно посетят кино, музеи, театры, библиотеки.

Также отключение воды коснется 159 детских садов и 16 учреждении дополнительного образования.

Напомним, в эту пятницу, 27 сентября, будет отключено водоснабжение в части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города. Это связано с внеплановым ремонтом одной из основных запорных арматур Волжского водозабора. Предварительно уточняется, что вода будет подана утром в воскресенье, 29 сентября.

