«Динамо-Казань» обыграло кировскую «Родину» в Кубке России по хоккею с мячом

На проходящем в Ульяновске первом этапе Кубка России по хоккею с мячом казанское «Динамо» в упорной борьбе обыграло кировскую «Родину» — 5:4.

Дублем в составе казанцев отметились Сергей Обухов и Евгений Корев, еще один гол на свой счет записал Игорь Ларионов.

За «Родину» отличились трижды Станислав Исмагилов и единожды Егор Шицко.

Ранее казанское «Динамо» обыграло нижегородский «Старт» со счетом 7:5.

Сегодня казанцы встретятся с ульяновской «Волгой», начало матча в 17.30 по мск.