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«Динамо-Казань» обыграло кировскую «Родину» в Кубке России по хоккею с мячом

09:06, 23.09.2019 1
«Динамо-Казань» обыграло кировскую «Родину» в Кубке России по хоккею с мячом
Фото: vk.com/dynamokazan

На проходящем в Ульяновске первом этапе Кубка России по хоккею с мячом казанское «Динамо» в упорной борьбе обыграло кировскую «Родину» — 5:4.

Дублем в составе казанцев отметились Сергей Обухов и Евгений Корев, еще один гол на свой счет записал Игорь Ларионов.

За «Родину» отличились трижды Станислав Исмагилов и единожды Егор Шицко.

Ранее казанское «Динамо» обыграло нижегородский «Старт» со счетом 7:5.

Сегодня казанцы встретятся с ульяновской «Волгой», начало матча в 17.30 по мск.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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  • Анонимно 23 сен
    Динамо--Казан белән Кировның Родина такымнары арасында каты бәрелеш булган,бәхеткә уңыш казанлыларга елмайган.Сергей Обухов инде ничә еллар үзенең нәтиҗәле уены белән җанатарларны куандыра.Родина составында 3 туп керткән Станислав Исмагыйловны кичекмәстән Казан такымына чакырырга кирәк---Үзебезнең егет!
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