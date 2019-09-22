В Италии священник предложил оплачивать парковку молитвами

В итальянском городе Авеццано настоятель церкви Мадонна дель Пасо предложил новые правила парковки. Падре Винченцо Де Марио готов позволять автомобилистам оставлять их машины перед храмом за молитвы.

Согласно инициативе священника, за 15 минут парковки необходимо прочитать одну молитву Аве Мария. Час «обойдется» в 10 молитв, 2 часа в 20, и так далее. За 5 часов парковки необходимо прочитать весь молитвенник Санто Розарио.

Падре признался католической газете Avvenire, что его идея отчасти шуточная. Проверять, помолился ли водитель, смогут «лишь сами Господь и Богоматерь».

Однако главной его идеей было обратить внимание верующих на необходимость общения с Богом.

«У людей остается все меньше времени, чтобы заглянуть в церковь, поговорить с Богом. Меня удовлетворит и одна молитва на каждую машину. Главное, чтобы человек остановился и обратился к Богу», — сказал священник.