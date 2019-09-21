В Татарстане застройщики ввели в эксплуатацию 70% от запланированного на этот год жилья

На 20 сентября в Татарстане введено в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья. Это составляет 70,5% от плана на 2019 год.

Как рассказал сегодня на совещании в кабмине РТ глава республиканского Минстроя Ирек Файзуллин, по инвестпрограмме Госжилдфонда РТ в этом году должны быть сданы 165 домов на 7,8 тысячи квартир. Пока застройщики отчитались по 77 домам. Также в высокой степени готовности находятся 37 объектов, еще 33 — в средней и 18 — в низкой степени готовности, передает пресс-служба президента РТ.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из строящихся 49 объектов в высокой степени готовности находится 34 дома, в средней — 15 домов.

Также на год запланирован ввод 7 325 индивидуальных домов, пока готовы менее 6,5 тысячи объектов.

Файзуллин рассказал, что по проекту «Формирование комфортной городской среды» работы ведутся на всех объектах. На трех объектах программы «Доступная среда» продолжаются работы.

Фонд газификации уже завершил все работы по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах республики. По обеспечению населения водой работы выполнены на 97%.