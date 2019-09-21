Google рассказал о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Американская компания Google заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера. Ему по силам осуществлять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров.

Согласно научному докладу корпорации, научным сотрудникам удалось построить процессор, совершивший за 3 минуты и 20 секунд расчет, на который самому мощному существующему в мире компьютеру, «Саммиту» от американской компании IBM, понадобилось бы около 10 тыс. лет, сообщает газета Financial Times.

«Насколько нам известно, этот эксперимент представляет собой первое вычисление, которое может быть выполнено исключительно на квантовом процессоре», — говорится в докладе.

По информации издания, пока система может осуществлять одновременно лишь один технический расчет, но прежде чем квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, должны пройти годы.

Кроме того, отмечается, что прототипы квантовых компьютеров на настоящий момент способны лишь осуществлять расчеты по схеме, традиционной для существующих компьютеров, только быстрее.

В Google от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что исследователи из Университета Торонто и больницы педуниверситета в Ханчжоу разработали приложение, которое определяет артериальное давление по коротким селфи-видео.

