Ученые разработали приложение для измерения артериального давления по селфи

Исследователи из Университета Торонто и больницы педуниверситета в Ханчжоу разработали приложение, которое определяет артериальное давление по коротким селфи-видео.

В основе механизма работы приложения лежит тот факт, что свет, который излучают камеры смартфона, с разной скоростью отражается от белков на поверхности кожи. Одним из таких белков является гемоглобин, а измерив его количество, можно вычислить артериальное давление.

Камера делает до 900 снимков за 30 секунд, а приложение анализирует их на основе машинного обучения. Результаты получаются точными примерно в 95% случаев, пишет Quarz. Однако издание отмечает, что в тестировании приложения было подавляющее большинство участников со светлой кожей. И неизвестно, будет ли приложение также эффективно для людей с темной кожей.

