В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Двухлетнюю девочку отказались принять в детский сад в башкирском селе Алатаны из-за деформации костей черепа.

Как сообщает НТВ, сначала сотрудники учреждения заявили, что девочка с необычной формой головы «распугает всех воспитанников», а после общественного резонанса ее согласились зачислить, но только после операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы девочка могла ходить в садик и играть с детьми, «как обычный ребенок».

По словам родственников, врачи постоянно откладывают хирургическое вмешательство и не могут определиться, в какой город отправить девочку на лечение. Также ее матери не оформляют инвалидность на ребенка.

Отмечается, что в местной школе девочке заранее отказали в поступлении.