Первым соперником российской команды на чемпионате по уличному футболу в Казани станет бельгийская сборная

Бельгия станет первым соперником российской команды в чемпионате среди лучших сборных мира по уличному футболу, который пройдет 21 сентября в рамках национального мультикультурного фестиваля SKAZ.KA в «Татнефть арене», сообщил на пресс-конференции журналистам генеральный менеджер World Street Football Cup Михаил Пискунов.

В чемпионате примут участие команды из 10 стран — кроме названных, из Дании, Нидерландов, Германии, Японии, Франции, Великобритании, США и Латвии.

Призовой фонд чемпионата — 1 300 евро.