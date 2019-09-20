Первым соперником российской команды на чемпионате по уличному футболу в Казани станет бельгийская сборная
Бельгия станет первым соперником российской команды в чемпионате среди лучших сборных мира по уличному футболу, который пройдет 21 сентября в рамках национального мультикультурного фестиваля SKAZ.KA в «Татнефть арене», сообщил на пресс-конференции журналистам генеральный менеджер World Street Football Cup Михаил Пискунов.
В чемпионате примут участие команды из 10 стран — кроме названных, из Дании, Нидерландов, Германии, Японии, Франции, Великобритании, США и Латвии.
Призовой фонд чемпионата — 1 300 евро.ОбществоКультураБизнесСпортФутбол Татарстан
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