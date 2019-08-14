Содержание углекислого газа в атмосфере стало самым высоким за 800 тысяч лет

В 2018 году концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла 407,4 части на миллион. Это произошло впервые за последние 800 тыс. лет.

Также прошлый год стал четвертым в перечне самых теплых лет после 2015—2017 годов, сообщает CNN со ссылкой на доклад Американского метеорологического общества «О ситуации с климатом», основанный на результатах наблюдений 475 ученых из 57 стран.

Ранее официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН Клэр Нюллис выразила мнение, что сейчас Земля переживает самый жаркий пятилетний период — с 2015 по 2019 год — за всю историю наблюдений. На возникновение аномальной жары, как отметила Нюллис, повлияли последствия роста выбросов углекислого газа.