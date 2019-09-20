На YouTube запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»
Один из пользователь видеохостинга YouTube под псевдонимом LDG Station запустил прямую трансляцию штурма «Зоны 51».
«Мы будем снимать то, что нам по закону разрешат... Надеюсь, мы увидим некоторых инопланетян, что не так хорошо», — написал автор трансляции.
Ранее сообщалось, что татарстанские уфологи-активисты намерены принять участие в штурме «Зоны 51», военного объекта в штате Невада, и призывают казанцев присоединиться к ним. По легенде, именно на этой базе держат инопланетян, а татарстанцы вместе с другими участниками хотят их освободить.
Справка
Военная база «Зоны 51» находится в американском штате Невада и долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
Недавно в интернете появился популярный флэшмоб с предложением устроить 20 сентября «штурм» базы, на который ответили более двух миллионов человек. Позднее организаторы отменили мероприятие.
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