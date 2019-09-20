На YouTube запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»

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Один из пользователь видеохостинга YouTube под псевдонимом LDG Station запустил прямую трансляцию штурма «Зоны 51».



«Мы будем снимать то, что нам по закону разрешат... Надеюсь, мы увидим некоторых инопланетян, что не так хорошо», — написал автор трансляции.



Ранее сообщалось, что татарстанские уфологи-активисты намерены принять участие в штурме «Зоны 51», военного объекта в штате Невада, и призывают казанцев присоединиться к ним. По легенде, именно на этой базе держат инопланетян, а татарстанцы вместе с другими участниками хотят их освободить.