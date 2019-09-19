Татарстанские уфологи призвали к штурму «Зоны 51» в Америке для спасения инопланетян

Фото: скриншот

Татарстанские уфологи-активисты намерены принять участие в штурме «Зоны 51», военного объекта в штате Невада, и призывают казанцев присоединиться к ним. Свое обращение они выложили в соцсети.

По легенде, именно на этой базе держат инопланетян, а татарстанцы вместе с другими участниками хотят их освободить.

«Потому что только вместе татары показывали и продолжают показывать остальному миру, какой народ достоин уважения своим делом и своей историей. Без барырга!» — говорится в одном из постов в группе активистов.

Также они выложили видео, в котором призывают принять участие. Молодые люди сидят в комнате, на стене которой развешены постеры с инопланетянами. На их фоне можно увидеть девушку в каске и парня с портретом космонавта Юрия Гагарина.

Ранее в интернете появился популярный флэшмоб с предложением устроить 20 сентября «штурм» базы, на который ответили более двух миллионов человек. Позднее организаторы отменили мероприятие.