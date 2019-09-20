Челнинский предприниматель оштрафован за сбыт контрафактной продукции Bonduelle

Арбитражный суд Татарстана оштрафовал на 25 тыс. рублей челнинского индивидуального предпринимателя Рафиса Камалова за реализацию поддельного товара. Речь идет о консервированном горошке и кукурузе марки Bonduelle. Помимо этого, мужчина должен уничтожить весь контрафактный товар на сумму 1,3 млн рублей.

В ходе проверки торгового склада по ул. Магистральной города Набережные Челны полиция установила факт нахождения на реализации 204 банок консервированной кукурузы (массой 340 гр.) и 132 банок зеленого горошка (массой 400 гр.) под маркой Bonduelle стоимостью 47,3 руб. за штуку на общую сумму 1,3 млн рублей. Товар с признаками контрафактности был конфискован.

Экспертиза подтвердила, что исследуемые образцы продукции являются поддельными: «не имеют сроков годности, этикетки изготовлены кустарным способом, наклеены на банку не заводским способом, изображения, буквенный шрифт не четкие и размытые, на изображении листвы отсутствует значок правовой охраны товарного знака», говорится в решении суда.

Бизнесмен привлечен к административной ответственности по ч. 2 статьи 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

Ранее стало известно, что 80% минеральной воды в российских магазинах является контрафактом.