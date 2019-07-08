В российских магазинах 80% минеральной воды является контрафактом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля контрафактной минеральной воды на рынке уже приблизилась к 80%.
«Мы эту тему держим на слуху... и уже принимаются необходимые меры на этот счет, в том числе по борьбе с контрафактом», — сказала она, ее слова приводит «Интерфакс».
Матвиенко подчеркнула, что краевым властям также надо бороться с производителями контрафакта.
Ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил , что для наведения порядка на рынке минеральной воды нужно ввести маркировку продукции.Общество
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