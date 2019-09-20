СМИ показали, как живут под домашним арестом обвиняемые в изнасиловании коллеги экс-полицейские
ГТРК «Башкортостан» показала сюжет о жизни бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Сейчас они находятся под домашним арестом.
Все трое (Эдуард Матвеев, Павел Яромчук и Салават Галиев) провели это лето дома.
Телеканал отмечает, что их жены уверены в невиновности своих мужей.
Яромчук стал проводить все свое время с детьми и жалеет лишь о том, что нельзя прогуляться с ними дальше двора.
«Говорят, когда папе наконец-то можно будет выйти за ворота, мы с ним сходим в магазин», — подчеркнула жена бывшего полицейского Василя Яромчук.
Напомним, что все трое выпивали в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району в октябре 2018 года. К ним присоединилась и 23-летняя дознаватель отдела. Позже она заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны офицеров.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым