Алина Загитова рассказала о своей первой встрече с Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала историю о своей первой встрече с тренером Этери Тутберидзе.

«У меня был неудачный опыт в детстве, когда мне не дали автограф. Не буду говорить кто. Я просила, это была мечта всей жизни, наверное, а мне не дали. Я тогда очень расстроилась, это непередаваемые чувства. Поэтому когда ко мне подходят дети сфотографироваться или взять автограф, я всегда даю именно из-за этого опыта.

С Этери Георгиевной я сфотографировалась первый раз, по-моему, в Йошкар-Оле. Тогда я выступала за Ижевск. Я ее увидела, но боялась подойти — не скрываю этого. Для меня самым главным было сфотографироваться с ней, сказать «здравствуйте», чтобы она мне что-то ответила. Я поздоровалась, попросила сфотографироваться, она сказала «да».

Этери Георгиевна в этом плане такой же человек, как я. Не видела, чтобы она кому-то отказывала в автографе или фотографии. Она тоже всегда относится хорошо к людям», — сказала Загитова.